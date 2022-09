Essent en Vattenfall stellen tariefsverhoging uit na klachten ACM

De energiebedrijven hadden zich de woede van marktwaakhond ACM en energieminister Jetten op de hals gehaald door vorige week een prijsverhoging per 1 oktober aan te kondigen. Te laat, vond de ACM, die vindt dat daar een termijn van dertig dagen voor geldt. De energiesector was het daar niet mee eens.

Ook nu nog zegt Essent ’niet verplicht te zijn’ om prijsverhogingen een maand van tevoren aan te kondigen, maar voldoet het dus wel aan de oproep van de ACM. Dat gebeurt „omdat de ACM sinds afgelopen vrijdag plotseling, en zonder Essent en andere energiebedrijven te raadplegen, een nieuw standpunt over de communicatietermijn heeft ingenomen en om onrust onder klanten weg te nemen”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Vattenfall

Ook klanten van Vattenfall krijgen alsnog een termijn van dertig dagen tussen het aankondigen en het doorvoeren van de prijsverhoging. Welke klant wanneer overgaat op het nieuwe tarief verschilt bij dat bedrijf dus. Vattenfall zegt de eerste brieven al wel rond 1 september te hebben verstuurd. Wie toen bericht heeft gehad, gaat dus al wel per 1 oktober meer betalen. Ook Vattenfall benadrukt ’met verbazing’ de berichtgeving te hebben gevolgd, en dat het zich niet wettelijk verplicht voelt om de termijn op te rekken. „De inkoopmarkt die tien keer zo duur is geworden, de meestijgende tarieven voor onze klanten, aanhoudende zorgen over beschikbaarheid en toegenomen bedrijfsrisico’s zijn zaken die onze volle aandacht hebben.”

Of de andere grote energiebedrijven hun prijsverhogingen ook uitstellen is nog onduidelijk. Eerder kondigden Eneco en Greenchoice aan de tariefverhoging per 1 oktober wel gewoon door te voeren. Ook zij lichtten hun klanten te laat in. Branchevereniging Energie-Nederland zei eerder al verbaasd te zijn over de interpretatie van de regels door de ACM. De vereniging is nog altijd van mening dat er geen regels zijn overtreden.

De ACM kondigde donderdagochtend nog een onderzoek aan naar het al dan niet te laat aankondigen van de prijsverhogingen. Als gevolg daarvan kunnen de energiebedrijven een boete krijgen.