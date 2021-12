’Bijenkorf sterker na Thaise overname, V&D-scenario afgewend’

Premium Financieel

Van verlegen kleinzoon arme immigrant tot warenhuismiljardair: deze man wil de Bijenkorf hebben

Toen de huidige topman van Central Group Tos Chirathivat opgroeide, zeiden zijn zussen dat hij niet geschikt was om zakenman te worden. Hij zou te stil en verlegen zijn. Als tiener wilde hij ingenieur of arts worden. Maar onder zijn leiding is de Central Group uitgegroeid tot een reus met warenhuize...