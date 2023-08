Zorgverzekeraar op vingers getikt: man met artrose krijgt toch betaling kniebrace

Amsterdam - Wanneer je zorgverzekeraar besluit om bepaalde zorg niet te vergoeden, loont het soms om daartegen in beroep te gaan. Een man die last heeft van artrose in zijn linkerknie en daardoor slecht loopt, had in 2022 een aanvraag gedaan voor een speciale kniebrace.

Man met atrose aan zijn knie, krijgt speciale brace toch vergoed. Ⓒ Getty Images