Comeback van ’muisarm’ door thuiswerken

’Verkeerd’ thuiswerken zorgt voor fysieke klachten, van muisarm tot een pijnlijke nek. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - De muisarm is bezig aan een comeback nu we zo lang massaal thuiswerken. Fysiotherapeuten merken al een toename van RSI-klachten: „Twee weken thuiswerken is nog wel te doen. Maar na twee maanden stapelen de klachten zich op.”