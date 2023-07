Premium Het beste van De Telegraaf

Boekhouder betaalt zichzelf extra, komt pas na twee jaar uit

Als je in je eentje de bankrekening van de baas beheert, moet je de verleiding wel kunnen weerstaan jezelf wat extra’s te geven. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Als jij in je eentje alle betalingen voor je bedrijf kunt doen en er verder niemand meekijkt, is het wellicht verleidelijk om wat extra’s naar jezelf over te maken. Een financieel administrateur boekte in zo’n twee jaar ruim €26.000 extra over naar zijn eigen rekeningen. Het kost hem uiteraard zijn baan.