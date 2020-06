Baan aan neus voorbij om achternaam of leeftijd

Honderden keren worden afgewezen vanwege je achternaam: het komt voor. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het mag niet, maar het gebeurt wel. Werkzoekenden met een ’buitenlandse’ naam, 50-plus of een handicap merken dat ze veel minder vaak worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken of worden afgewezen met een smoesje. „Ik kreeg de baan niet want ik was té goed. Dat slaat toch nergens op?”