Ontloopt Europa doemscenario recessie? ’Alternatief is óók zwak’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

De energiecrisis veroorzaakt dan wel geen recessie, de economie van Europa komt wél tot stilstand. Ⓒ ANP/HH

Of Europa nu een recessie ontloopt of niet, de economie doet het belabberd. „Die discussie over een recessie is leuk voor economen, in de praktijk maakt dat niet veel uit.” Zowel consumptie als investeringen staan onder druk door hoge inflatie en stijgende rente.