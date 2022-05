Podcast met Martin Visser Is de vierdaagse werkweek nog wel van deze tijd?

Kopieer naar clipboard

Scholen die maar vier dagen open zijn, lange rijen bij Schiphol en horecazaken die gesloten blijven vanwege een personeelstekort. „De huidige krapte op de arbeidsmarkt is alle records aan het verbreken”, stelt DFT-verslaggever Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Samen met Herman Stam bekijkt Visser wat deze krapte voor gevolgen gaat hebben voor de maatschappij. Moeten pensionado’s weer aan de slag? Is de ’hippe’ vierdaagse werkweek nog wel realistisch? Of gaat het nieuwe migratieplan van de Europese Commissie een oplossing bieden?