’FTX-oprichter Bankman-Fried wil betalers van zijn borgtocht anoniem houden’

Openbaar aanklagers in de VS hebben meerdere verdenkingen tegen Bankman-Fried. Zo wordt hij er van verdacht van miljarden aan klanttegoeden bij FTX heimelijk te hebben uitgeleend aan zijn handelshuis Alameda Research dat hier risicovolle beleggingen mee deed. Ook zou hij de wetten voor de financiering van politieke campagnes hebben overtreden en zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

In een interview aan The Wall Street Journal nog voor zijn arrestatie claimde Bankman-Fried onschuldig te zijn. Hij gaf aan geen weet te hebben waar de miljarden aan klanttegoeden zijn gebleven Zijn zakenpartners, Caroline Ellison, topvrouw van Alameda, en medeoprichter van FTX, Gary Wang. hebben eind vorige maand bekend dat er sprake was van fraude. Bankman-Fried was voor het begin van zijn rechtszaak door een garantstelling van $250 miljoen op borgtocht vrijgelaten en verbleef bij zijn ouders in Palo Alto die volgens zijn advocaten bedreigd worden.

Bankman-Fried is bepaald geen onbekende in de cryptowereld. In 2021 maakte hij nog naam als snelst verdienende jongste miljardair door zijn activiteiten in de cryptomuntenhandel. Bankman-Fried leefde er dan ook goed van met onder meer een penthouse van 40 miljoen in de Bahama’s waar hij met zijn bedrijf was gevestigd. Inmiddels is zijn vermogen hard gekelderd vanwege de ineenstorting van zijn cryptobedrijven nadat klanten op grote schaal hun tegoeden daar weghaalden.

De nieuwe topman van FTX, John Ray, die sinds november vorig jaar aan het roer staat, haalde eerder al hard uit naar Bankman-Fried. Hij gaf aan een ‘ongekende puinhoop’ te hebben aangetroffen bij de bedrijfsvoering van de cryptobeurs. Ray die ook betrokken was als curator bij het grote boekhoudschandaal rond de Amerikaanse energiereus Enron, benoemde tevens de falende bedrijfscontrole.