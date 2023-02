Premium Het beste van De Telegraaf

’Zieke’ boerenknecht klust bij in bloemenzaak: ontslag op staande voet

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Werken in de bloemenwinkel van zijn vriendin terwijl hij in de ziektewet zit, komt een Limburger duur te staan. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een zieke werknemer uit Limburg die beweert niets te kunnen tillen, maar volop met spullen blijkt te sjouwen in de bloemenwinkel van zijn vriendin, is na dertig jaar trouwe dienst op staande voet ontslagen. Terecht, vindt de rechtbank in Roermond.