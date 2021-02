AEX loopt bij start forse averij op met duik onder 650 punten

De AEX duikelt rond kwart over negen 2,2% omlaag naar 649,66 punten. De Midkap-index gaat 2% onderuit naar 971,6 punten

Op Wall Street namen beleggers vooral in techfondsen donderdagvond massaal de wijk. De belangrijkste graadmeters doken tot 3,5% omlaag. De hernieuwde onrust over de verder aantrekkende rente gaf de aanzet om vooral techfondsen massaal van de hand te doen. Ook in Azië kleurden de borden dieprood. De Japanse beurs ging vanochtend onder druk van techsector met een aderlating van 4% de week uit.

In de strijd tegen het coronavirus dreigt Frankrijk meer regio's, waaronder Parijs, weer op slot te doen na een forse stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Volgens de Franse premier Castex is de situatie de laatste dagen zodanig verslechterd dat in twintig gebieden extra maatregelen nodig kunnen worden. Met meer dan 30.000 gevallen in een etmaal is het land weer terug bij de stand van medio november, ondanks alle coronamaatregelen.

In de geheel roodgekleurde AEX kregen de techaandelen het zwaar te verduren in navolging van de techmalaise in Amerika. Chipfonds ASMI dat donderdag nabeurs nog meevallende resultaten publiceerde, hield de schade, loopt tegen een verlies van 4,3% op. Branchegenoot ASML zakt 3% weg. Online betalingsverwerker Adyen dat deze week er al slecht bijligt, kachelt nog eens 3,3% achteruit.

Arcelor Mittal moet eveneens fors terrein prijsgeven. Het staalconcern moet 3,9% afstaan. Verder doen beleggers financiële waarden van de hand. Aegon laat 2,8% liggen. ABN Amro raakt 2,3% kwijt.

IMCD koerst 1,6% lager. De chemicaliëndistributeur zag de omzet in 2020 met 3% stijgen. De winst per aandeel nam met 9% toe. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten met een goed einde van het jaar. Voor het lopende jaar geeft het bedrijf vanwege de onzekerheden rond de coronapandemie geen concrete verwachting af.

In de Midkap gaat GrandVision 0,8% achteruit. De eigenaar van optiekketens Pearle en Eye Wish leed in het coronajaar 2020 een nettoverlies van 45 miljoen euro. GrandVision liet weten nog steeds achter de overname door branchegenoot EssilorLuxottica te staan ondanks het conflict tussen beide partijen.

