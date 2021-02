Forse druk op rode AEX in zenuwachtige handel

De AEX staat op de laatste dag van de maand om 13:15 uur 1,6% lager op 653,3 punten. De Midkap-index noteert -1,4% bij 977,9 punten.

„De markt reageert erg zenuwachtig”, wijst Robbert Manders van broker IG. De volatiliteitsindex VIX staat op 28 punten.

,,Die VIX-stand is hoger dan de recente piek van 2017 en 2019.” Iets waarvan liquiditeitsverstrekker Flow Traders (+0,4%) direct profiteert.

ECB-directeur Schnabel stelt vandaag dat ’misschien extra stimulus’ nodig is indien de rente in de VS blijft stijgen.

Elders in Europa is de stemming bedrukt. Frankfurt, Parijs en Londen herstellen iets, maar leveren rond 0,6% tot 1,1% in.

Dow naar verlies

Op Wall Street koersen de futures richting opening om 15.30 uur voor de Nasdaq en S&P500 hoger. De Dow Jones zakt licht hoger, tot 0,3% winst.

Donderdagavond sloot Wall Street diep in het rood. De Nasdaq beleefde de grootste daling sinds oktober. Op de agenda vanmiddag: de cijfers van recente Amerikaanse orders voor duurzame goederen en die van het consumentenvertrouwen.

Het aandeel Boeing noteert nu voorbeurs lager na een bericht over een noodlanding na motorproblemen met zijn type 777.

Rente en corona

De aangetrokken rentes baren beleggers zorgen. De Amerikaanse 10-jaars, de basis voor het tarief voor consumentenleningen en hypotheken, komt 4 basispunten terug tot 1,478%.

Een hoge reële rente doet beleggers veel techfondsen verkopen: bij deze aandelen zorgt de stijgende rente voor een lagere huidige waardering van de toekomstige winsten.

,,Nederland handelt bovendien met het naijlend effect van die stevige daling in New York. Dat sentiment drukt de stemming bij ons”, zegt Manders.

Bovendien leeft het coronavirus op. Frankrijk dreigt meer regio’s, waaronder Parijs, weer op slot te doen na een forse stijging van het aantal besmettingen. De Franse economie blijkt volgens de laatste cijfers van vandaag met -1,4% meer gekrompen dan verwacht.

De dollar sterkt aan, de euro noteert 0,6% lager tot $1,2094. Brentolie zakt 1,1% tot $65,30 per vat.

Bitcoin daalt 2% tot $46.156 en vluchtheuvel goud verliest 0,6% tot $1760.

Malaise chipfondsen

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX staat staalmaker ArcelorMittal onderin met 4% verlies.

Shell zakt 3,1%. ,,Door de aansterkende dollar, waarin alle olie wordt afgerekend, en de dalende olieprijs”, zegt Manders. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield daalt 3% af.

Financials ING en ASR verliezen 2,5%.

Techfondsen Prosus (-2,3%), Adyen (-2,4%) - beide de grootste weekverliezers - en indexzwaargewicht ASML (-2,2%) duwen de AEX omlaag.

Chipfonds ASMI meldde donderdag nabeurs nog meevallende resultaten, maar verliest 1,7%.

IMCD (+0,5%) blijft als enige winnaar na meevallende resultaten.

Voedingsconcern Unilever zakt 0,7%. In zijn markt dreigt verandering bij Danone (Activa, Actimel), nu het fonds Asian Partners aandringt op vertrek van de topman Faber wegens ’achterblijvende prestaties’. Danone (-2,5%) benaderde Jan Bennink. Hij verkocht eerder Numico aan Danone.

Air France KLM op dreef

In de Midkap staat kunstmestfabrikant OCI 3,3% onderin, met Aalberts Industrie (-3,2%) en voedingingrendiëntenmaker Corbion (-3%).

GrandVision gaat 1,4% achteruit. De eigenaar van optiekketens Pearle en Eye Wish meldt over het coronajaar 2020 een nettoverlies van €45 miljoen. GrandVision volhardt in de overname door branchegenoot EssilorLuxottica, ondanks het conflict tussen beide partijen.

Air France KLM daarentegen dikt tegen de negatieve trend in met 1,9% aan als schaarse winnaar.

Bij de smallcaps verliest metalenleverancier AMG nog eens 6,2% ondanks optimisme over de aantrekkende markt.

Het aandeel Ajax blijft juist overeind. Na de winst tegen Lille (2-1) in de Europa League staat het in de volgende ronde tegen het Zwitserse Young Boys.

Op de lokale markt gaat Fastned 22% omlaag. De laadpalenfabrikant heeft voor €150 miljoen nieuwe aandelen geplaatst bij institutionele beleggers tegen een prijs van €80.

Een cruciaal resultaat voor de perceptie van het bedrijf, stelt analist Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer:

„Het koersverlies vandaag is vooral te wijten aan de verwatering van de aandelen die optreedt”, zegt Tehupuring. ,,De resultaat moeten de zittende aandeelhouders gaan verdelen over 12,5% extra aandelen.”

Ook Neways verliest, rond 4%. Het Brabantse elektronicaconcern, toeleverancier aan defensie en de autosector, snijdt na 200 banen vorig jaar nu 150 banen weg volgens zijn vandaag gemelde jaarcijfers.

