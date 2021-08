Belgische beursparel Argenx wacht cruciale horde

Premium VROUW magazine

Charlotte en Barry werden verliefd op Jamaica: ’Haar vader hield me in de gaten’

In de rubriek ’Zomerliefde’ vertelt een stel hoe ze elkaar hebben ontmoet op reis. Vandaag het verhaal van Charlotte Kroon (33) en Barry (39). In 2016 waren ze allebei op familiereis in Mayfield Falls, Jamaica. Daar sloeg de vlam over. Inmiddels wonen ze samen en zijn ze ouders van een zoon (3) en e...