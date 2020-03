Wall Street teleurgesteld in Trump

Ⓒ EPA

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie weer dik in de min, na de opleving een dag eerder. Het oprukkende nieuwe coronavirus maakt beleggers nerveus. Bovendien is president Donald Trump nog niet met concrete maatregelen gekomen om de economie te stuwen. Ook de dalende olieprijzen als gevolg van het conflict tussen Rusland en Saudi-Arabië deden het sentiment geen goed.