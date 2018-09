Lukoil profiteert van gestegen olieprijs

Lukoil boekte een nettowinst van ruim 62 miljard roebel (988 miljoen euro), tegen een plus van bijna 43 miljard roebel een jaar eerder. De omzet steeg met 22 procent tot circa 1,4 biljoen roebel.

De olieproductie van Lukoil viel op jaarbasis 11 procent lager uit. Rusland is een van de landen die samen met oliekartel OPEC afspraken maakte over de bevriezing van de olieproductie om de prijs van olie te stutten. Die afspraak was volgens Lukoil een van de redenen dat de productie van het concern lager uitviel. Ook bij een project in Irak werd door Lukoil minder olie uit de grond gepompt.