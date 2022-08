Vraag naar zelfstandige flexwerkers ’ontploft’: gewild in bouw en zorg, maar ook bij overheid

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De vraag naar professionals is volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) in een jaar tijd volledig ’ontploft’. Detacheringsbedrijven zagen de omzet in het tweede kwartaal, vergeleken met het de eerste drie maanden van dit jaar, groeien met liefst 20% per werkdag. De telefoon staat ondanks de stijgende tarieven die professionals vragen permanent roodgloeiend.