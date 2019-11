Interieur van Villa Molenenk in Deventer Ⓒ foto Ronald Hissink

Amsterdam - Aedifica, een Belgische vastgoedbelegger gespecialiseerd in verzorgingstehuizen voor ouderen, wil verder uitbreiden in Nederland. Daarom heeft het een notering op de Amsterdamse beurs gekregen. „Vanaf nu zijn kleuren we een beetje oranje”, zegt ceo Stefaan Gielens.