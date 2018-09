Best Buy verslaat verwachtingen

De omzet steeg naar 8,5 miljard dollar, van 8,4 miljard dollar een jaar eerder. Daarbij namen de verkopen in winkels die minstens een jaar zijn geopend met 1,6 procent toe, terwijl analisten op een daling hadden gerekend. Ook online deed Best Buy goede zaken. De Switch kwam begin maart op de markt. De nettowinst bedroeg 188 miljoen dollar.

Best Buy gaf aan voor het tweede kwartaal op een omzet te rekenen van 8,6 tot 8,7 miljard dollar. De cijfers vallen in de smaak bij beleggers want het aandeel gaat in de handel voorbeurs meer dan 10 procent omhoog.