Ontslagen Volksbank-baas wil €2,8 miljoen vergoeding

Veuger kwam op 1 januari 2020 in dienst bij de bank, het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN en RegioBank, maar iets meer dan een half jaar later moest hij alweer het veld ruimen. Volgens de ontslagen financieel directeur deed hij juist waar hij voor was aangenomen: tegenwicht bieden aan toenmalig topman Maurice Oostendorp.

De bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht is al de derde procedure in de juridische strijd van Veuger tegen zijn voormalige werkgever. In februari van dit jaar verloor hij kansloos in het kort geding dat hij had aangespannen. Halverwege juni trok hij juist aan het langste eind in een spoedappel tegen de uitspraak van het kort geding. Het hof in Arnhem oordeelde toen dat de Volksbank hem niet had mogen ontslaan.

In de dagvaarding meldde Veuger dat hij om zijn gelijk te bewijzen onder meer demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën als getuige wil laten horen in de rechtszaal. Tijdens de zitting van vrijdag kwam dit echter niet ter sprake.

Minister Hoekstra wilde vrijdag niet reageren op de ontwikkelingen rond De Volksbank, omdat de zaak onder de rechter is. Die doet over zes weken uitspraak.

De Volksbank raakte in een jaar tijd drie directieleden kwijt. Nadat Oostendorp met pensioen ging en Veuger werd ontslagen, stapte operating officer Mirjam Verhoeven uit onvrede op. Een rapport sprak van pestgedrag in de top van de staatsbank. In maart maakte president-commissaris Jan van Rutte zijn vroegtijdig vertrek bekend.