’Ontslagen Volksbank-baas wil Hoekstra horen en €2,8 miljoen vergoeding’

Veuger kwam op 1 januari 2020 in dienst bij de bank, het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN en RegioBank, maar iets meer dan een half jaar later moest hij alweer het veld ruimen. Volgens de ontslagen financieel directeur deed hij juist waar hij voor was aangenomen: tegenwicht bieden aan toenmalig topman Maurice Oostendorp.

Bekijk ook: Volksbank moet loon ontslagen financieel directeur Pieter Veuger doorbetalen

De bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht is al de derde procedure in de juridische strijd van Veuger tegen zijn voormalige werkgever. In februari van dit jaar verloor hij kansloos in het kort geding dat hij had aangespannen. Halverwege juni trok hij juist aan het langste eind in een spoedappel tegen de uitspraak van het kort geding. Het hof in Arnhem oordeelde toen dat de Volksbank hem niet had mogen ontslaan.