Trendbreuk: tweedehands auto’s dalen iets in prijs

In juli stond een tweedehandsauto op het platform te koop voor een gemiddelde prijs van €23.531. Dat is €277, oftewel 1,2%, minder dan de maand ervoor. Begin dit jaar ging het nog om een bedrag van €22.158. De laatste keer dat deze prijs daalde was in het voorjaar van 2021.

Geld naar vakantie

AutoScout24, naar eigen zeggen met 189.000 auto’s in de aanbieding online marktleider in de Nederlandse auto aan- en verkoopmarkt, legt uit dat nu mensen eindelijk weer van een zomer zonder coronarestricties kunnen genieten het voor de hand ligt dat ze weer meer geld aan een vakantie uitgeven. Het platform merkte in de jaren voor de coronapandemie ook dat de prijzen in de zomer iets terugvielen omdat mensen dan iets minder vaak op zoek gingen naar een nieuwe of gebruikte auto. Ook in juli en augustus van 2019 - de laatste ’normale’ zomer - daalde de prijs van een tweedehands auto licht.

Maar Nederland onderscheidt zich nu wel van andere Europese landen. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Oostenrijk en België stegen de prijzen afgelopen maand gewoon door. In Duitsland is de prijs in juli wel iets gedaald ten opzichte van een maand eerder. Maar daar ging het maar om een afname van 0,2%. Met een gemiddelde van €27.361 kende Duitsland nog altijd bijna de hoogste occasionprijs van de Europese landen waarvan AutoScout24 gegevens bijhoudt.