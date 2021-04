AEX loopt tegen nipt verlies aan; Fugro speelt hoofdrol

Na een kabbelend verloop eindigt de AEX-index 0,1% lager bij een stand van 711,8 punten. De AMX koerst 0,5% hoger naar 1045,4 punten.

Europa doet het beter dan Amsterdam. Daar stijgen de Britse FTSE en Duitse DAX 0,4% en de Franse CAC-40 wint 0,6%.

Beleggers kijken uit naar het Amerikaanse rentebesluit dat vanavond naar buiten komt. De Federal Reserve (Fed) zal volgens analisten de rente om 20 uur niet wijzigen, de markt zoekt in de toelichting om 20.30 uur naar het tempo van afbouw van de steun.

Volgens Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, zal Fed-baas Yellen naar verwachting de markten blijven geruststellen met de boodschap om het zeer verruimende monetaire beleid voor te zetten. „Het hinten op een een afbouw later dit jaar komt zeker niet aan de orde. ”

Verder wijst hij er op dat het verloop van het cijferseizoen een grote rol blijft spelen in het beursklimaat. „Ik ben vooral benieuwd naar de vooruitzichten van een aantal sectoren, zoals onder meer de auto-industrie, vanwege de impact van het chiptekort dat mogelijk wel tot 2 jaar of langer kan gaan duren. ”

Verder hangt de coronamalaise in India nog boven de markt, stelt Mevissen. „Beleggers hebben dat tot nu toe genegeerd, maar dat kan veranderen als de bestaande vaccins niet of minder goed zouden werken tegen de variant die actief is in India.”

„Er zit aarzeling in de markt”, meent Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management. „Hoewel de kwartaalresultaten van grote bedrijven tot nu toe duidelijk beter zijn dan verwacht voor de omzet en winst. En die verwachtingen waren recent al meer omhoog geschreven door analisten; ze zijn nogmaals overtroffen. Maar onderliggend is er niet veel veranderd, er is een gezonde inflow.”

Kleine tegenvallers bij technologiefondsen worden nu wel harder afgestraft, merkt hij. ,,Anderzijds, een omzetstijging met opnieuw 19% bij Microsoft, iedereen snapt dat dit niet vol te houden is.”

Shell aan kop

Bij de hoofdfondsen krijgt NN Group er 1,4% bij. Kepler Cheuvreux verhoogt het koersdoel bij een koopadvies. NN heeft aangegeven opties zoals verkoop van zijn vermogensbeheer af te wegen. Branchegenoot Aegon plust eveneens 1,4%.

Shell dikt 2% aan in de aanloop naar de resultaten die donderdag naar buiten komen. Zakenbank Goldman Sachs rekent voor deze zomer op een flink aantrekkende olieprijs van $80.

Onderin de AEX noteert betalingsverwerker Adyen 1,3% verlies. Staalmaker ArcelorMittal laat 1,4% liggen. Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van 1,7%.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway schaaft 1,4% van de koers. Sectorgenoot Delivery Hero zag in het eerste kwartaal van 2021 het aantal bestellingen over het vorige kwartaal met 88% stijgen tot naar 663 miljoen maaltijden. De omzet steeg 116% tot €1,4 miljard.

Fugro doet goede zaken

Bij de middelgrote fondsen sprint bodemonderzoeker Fugro naar 6,4% koerswinst. ING-analist Quirijn Mulder wijst op het herstel dat Fugro in de markt zal boeken. Die groei wordt ’onderschat’, aldus Mulder.

Bovendien heeft vandaag het Noorse Equinor de bodemonderzoeker geselecteerd om in Canada op 500 kilometer voor de kust van het St John’s op 1,2 kilometer diepte bodemonderzoek te doen.

PostNL wint nog eens 0,4% op zijn kwartaalresultaten met omzetgroei. Degroof Petercam verhoogt het koersdoel van €4,50 naar €5,30 bij een koop-advies.

Biotechfonds Galapagos zat opnieuw in de achterhoede en leverde nog eens1,6% in.

Bij de lokale fondsen koerst Sligro 3,6% hoger. Kempen zette de horeca-groothandel op zijn kooplijst.

