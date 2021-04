Rentebesluit Fed houdt AEX in toom, Aegon op winst

De AEX noteert 0,2% verlies bij 710,9 punten. De AMX koerst vlak bij 1043,2 punten, een stijging van 0,3%.

Europa doet het beter. Daar stijgt de Britse FTSE 0,4%, Duitse DAX 0,4% en de Franse CAC-40 wint 0,6%.

Positieve kwartaalcijfers

Een serie kwartaalresultaten komt boven verwachting uit. Deutsche Bank (+10,2%) meldt de hoogste kwartaalwinst sinds 2014. Die liep met €206 miljoen op tot €1,6 miljard. De omzet over het eerste kwartaal steeg met 14% op jaarbasis vergeleken.

Het Franse defensiebedrijf Dassault (+0,5%) rapporteert een kwartaalwinststijging met een verbeterd vooruitzicht. Witgoedleverancier Elextrolux wint 1,1% op gestegen kwartaalverkopen.

Banco Santander (-0,1%) meldt een forse winststijging tot €1,61 miljard, tegen €331 miljoen een jaar eerder. Analisten rekenden op €1,17 miljard. ,,Dat Deutsche en Santander geen extra afwaarderingen voor slechte leningen hoeven te nemen, valt de markt mee”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van vermogensbeheerder Noesis.

Herverzekeraar Lloyds (+4,5%) komt met zijn winst boven verwachting uit, net als brouwer Carlsberg (+0,9%), sportmerk Puma (+1,4%) en British American Tobacco (+0,4%). Advertentieconcern WPP (-1%) keert langzaam terug naar winst.

Farmaceut Sanofi stijgt 0,9%, maar het zag zijn kwartaalwinst dalen. Schoonmaakmiddelenreus Reckitt Benckiser verliest 2,4%, in zijn divisies Health en Nutrition daalde de driemaandsomzet met respectievelijk 16% en 12%.

New York naar winst

In Azië is de Nikkei 0,2% hoger gesloten, bij aanzienlijke hogere retailverkopen. Sony wint 3,1%, volgens analisten dankzij een goede verkoop van de PlayStation 5. Het koop voor €1,5 miljard eigen aandelen in.

In New York staan de futures voor opening van de beurzen om half vier een fractie lager voor de Dow Jones. De S&P 500 wint en de Nasdaq-index koerst af op 0,2% verlies. Wall Street sloot dinsdagavond vlak.

De euro zakt 0,2% tot $1,2067. De markt wacht volgens valutahandelaar iBanFirst op de toespraak om 16 uur van voorzitter Lagarde van de Europese Centrale Bank. ,,Een week na het rentebesluit zal dit niet schokkend zijn”, aldus Schutte.

De Amerikaanse Federal Reserve zal volgens analisten de rente om 20 uur niet wijzigen, de markt zoekt in de toelichting om 20.30 uur naar het tempo van afbouw van de steun dit najaar.

Rente stijgt

De rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie ging 2 basispunten omhoog tot 1,643%.

Analist Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer wijst op de sterke toename van inflatieverwachtingen in woordgebruik - een verdrievoudiging van het recente jaargemiddelde - in alle kwartaalcijfertoelichtingen.

„Er zit aarzeling in de markt. Hoewel de kwartaalresultaten van grote bedrijven tot nu toe duidelijk beter zijn dan verwacht voor de omzet en winst”, zegt Schutte. „En die verwachtingen waren recent al meer omhoog geschreven door analisten; ze zijn nogmaals overtroffen. Maar onderliggend is er niet veel veranderd, er is gezonde inflow.”

Kleine tegenvallers bij technologiefondsen worden nu wel harder afgestraft, merkt hij. ,,Anderzijds, een omzetstijging met opnieuw 19% bij Microsoft, iedereen snapt dat dit niet vol te houden is.”

NN aan kop

Bij de hoofdfondsen noteert NN Group 1,5% winst. Kepler Cheuvreux vehoogt het koersdoel (van €41,20 naar €48,40) bij een koopavies. NN heeft aangegeven opties zoals verkoop van zijn vermogensbeheer af te wegen.

Verzekeraar Aegon gaat dankzij de rentestijging met 1,6% koersoploop mee aan kop.

Olie- en gasreus Shell dikt met 1% aan. De olieprijs stijgt met 0,4% tot $66,70 per vat. Zakenbank Goldman Sachs rekent voor deze zomer op een prijs van $80. BP meldde dinsdag een beter dan verwacht kwartaalresultaat.

Onderin de AEX noteert betalingsverwerker Adyen 1,7% verlies. Staalmaker ArcelorMittal laat 1,9% liggen, chiptoeleverancier Besi zakt 0,8%.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway schaaft 0,7% van de koers. Sectorgenoot Delivery Hero zag in het eerste kwartaal van 2021 het aantal bestellingen over het vorige kwartaal met 88% stijgen tot naar 663 miljoen maaltijden. De omzet steeg 116% tot €1,4 miljard.

Halfgeleider ASMI zakt 0,4%, ondanks een stevige koersdoelverhoging van KBC Securities van €250 naar €290 bij zijn ongewijzigde aanbeveling het aandeel te kopen.

ING duwt Fugro hoger

Bij de middelgrote fondsen staat bodemonderzoeker Fugro op 3,3% koerswinst bovenaan. ING-analist Quirijn Mulder heeft een koopadvies, verhoogt het koersdoel licht en wijst op het herstel dat Fugro in de markt zal boeken. Die groei wordt ’onderschat’, aldus Mulder.

Bovendien heeft vandaag het Noorse Equinor de bodemonderzoeker geselecteerd om in Canada op 500 kilometer voor de kust van het St John’s op 1,2 kilometer diepte bodemonderzoek te doen.

PostNL wint nog eens 1,4% op zijn kwartaalresultaten met omzetgroei. Degroof Petercam verhoogt het koersdoel van €4,50 naar €5,30 bij een koop-advies.

Biotechfonds Galapagos zakt 1,2%.

ICT Group (+0,3%) rapporteert een stijging van het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal met 20% tot €5,4 miljoen. De automatiseerder uit Barendrecht zag de omzet 5% stijgen na de overnames van Yellowstar en Esprit. Op ICT Group is begin maart een overnamebod gedaan door een consortium met investeringsfondsen NPM Capital en Teslin van €14,50 per aandeel.

Bij de lokale fondsen noteert Sligro ruim 2,4% hoger. Kempen zette de horeca-groothandel op zijn kooplijst.

Nabeurs komt vismachinemaker Marel met kwartaalresultaten.

