Coronacrisis zet streep door overname Victoria’s Secret

Sycamore zou eigenlijk een meerderheidsbelang van 55 procent nemen in het lingeriemodehuis, bekend van zijn modeshows met topmodellen. Maar inmiddels heeft Victoria’s Secret tal van winkels gesloten en personeel ontslagen in verband met de crisis. Dat is volgens de investeerder in strijd met de voorwaarden van de deal.

L Brands is het daar niet mee eens en beschouwt de beëindiging van de transactieovereenkomst door Sycamore als ongeldig. Het bedrijf heeft al laten weten alle juridische middelen te zullen aangrijpen om zijn gelijk te halen. Beleggers reageerden geschrokken. Het aandeel L Brands ging woensdag flink omlaag op de beurs in New York.

Victoria’s Secret, bekend van zijn push-up-bh’s en de topmannequins die de lingerie showen, de zogenoemde Angels, kampte eerder al geruime tijd met tegenvallende resultaten. Het bedrijf werd bovendien geplaagd door een slecht imago.

Victoria’s Secret is beschuldigd van vrouwonvriendelijkheid, zowel intern als in de marketing. Marketingman Ed Razek moest vorig jaar het veld ruimen na een storm van kritiek over zijn weigering om transgenders en vrouwen met een maatje meer als model in te zetten. Om de imagoschade te beperken, nam het bedrijf in augustus voor het eerst een transgendermodel in de arm.