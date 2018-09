'Blokker verkoopt Leen Bakker aan Gilde'

Gilde is eigenaar van winkelketen Kwantum, eveneens werkzaam in het lagere segment van woninginrichters. De verkoopprijs is volgens het FD niet bekend.

Het concern kondigde dinsdag de verkoop aan van dochterbedrijven Intertoys, Maxi Toys, Big Bazar, Xenos en Leen Bakker en zich volledig te concentreren op het merk Blokker.

Gilde Equity Management en Blokker Holding onthouden zich van commentaar.