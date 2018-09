Holland Casino en bonden praten weer

AMSTERDAM (ANP) - Holland Casino heeft een uitnodiging gestuurd om met de bonden in gesprek te gaan over een nieuwe cao. Dat melden de vakbonden De Unie en ABC, die aangeven bereid te zijn te gaan praten.

In de brief staat dat Holland Casino de bonden op ,,een aantal belangrijke punten" tegemoet wil komen. Welke punten dat zijn, is onduidelijk. De gesprekken vinden mogelijk al in het weekend plaats.

De bonden voeren sinds medio april actie bij het staatsgokbedrijf. Dat de gemoederen zo hoog zijn opgelopen, heeft te maken met de aanstaande privatisering van Holland Casino. Veel werknemers zijn bang dat er straks bezuinigingen aankomen en eisen eerst meer zekerheden.