Trump’s Trends niet in gevaar

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ANP

Aandelenbeurzen overal ter wereld stonden deze week onder druk door onrust over de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers beginnen de twijfelen of Trump wel zijn beloofde economische beleid kan doorvoeren, nu hij van alle kanten wordt bekritiseerd. Overal zagen we correcties, die de onderliggende technische condities overigens niet hebben geschaad. Op alle aandelenbeurzen blijven de seinen op groen staan.