Eindhoven een-na-beste plek voor digitale nomade

Op plek 3 staat Seattle (VS), gevolgd door Denver (VS) en Barcelona (Spanje). In de top-20 staan geen andere Nederlandse steden. Eindhoven verslaat bijvoorbeeld Amsterdasm volgens het rapport, omdat het goedkoper is om hier te wonen en werken, terwijl de kwaliteit van leven juist hoger is.

Veganistische burger

Savills keek voor de ranglijst naar parameters die jonge internationale digitale nomaden volgens hen belangrijk vinden, zoals de kosten van een flat white (een sterke cappuccino), een veganistische burger, een Apple MacBook, snelle breedband, flexibele kantoorruimte, sneakers, premium koptelefoons en schone lucht.

„Zelfs vóór covid-19 hadden techwerknemers vaak meer flexibiliteit om te kiezen waar ze werkten in vergelijking met veel andere sectoren. Enkele van de grootste technologiebedrijven zoals Google en Facebook geven aan dat hun werknemers kunnen kiezen waar ze willen werken in 2021. Mogelijk is dit een permanente trend in de techsector die versneld wordt geïmplementeerd door de coronacrisis”, zegt Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland

Flexibele werkruimte

„Dit biedt kansen voor werknemers die graag zelf willen bepalen vanuit waar ze werken. We zijn ons er terdege van bewust dat geen twee werknemers hetzelfde zijn, maar factoren zoals de aanwezigheid van betaalbare flexibele werkruimte, snelle breedband en, nog belangrijker, schone lucht, geven een goede indicatie aan welke locaties het meest populair zijn bij jonge tech-werkers. Als tech-start-up kun je hiermee een beeld krijgen waar je het beste personeel kunt vinden.”