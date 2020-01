Vooruitblik: flink lagere winst voor olie- en gasreus Shell’

)

Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die Shell volgen, blijkt uit een consensus die het bedrijf op zijn website heeft geplaatst. De olie- en gasreus waarschuwde al eerder voor een afschrijving tot maximaal 2,3 miljard dollar in het vierde kwartaal, maar maakte niet duidelijk wat de achterliggende reden daarvan is. Bij de toelichting van de resultaten donderdag zal daar veel aandacht naar uitgaan.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) bedraagt 3,2 miljard dollar, ramen de kenners. Dat was een jaar eerder 5,7 miljard dollar. Die krimp komt voor een belangrijk deel op het conto van de Upstream-activiteiten, oftewel de exploratie en winning van olie. De winst bij die divisie zakt volgens de consensus tot 700 miljoen dollar van ruim 1,8 miljard dollar een jaar daarvoor. Shell waarschuwde al voor een afschrijving bij die divisie tussen 100 miljoen tot 200 miljoen dollar.

Ook bij de andere divisies voorspelt de consensus een winstdaling. Bij Downstream, de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie, neemt de winst met een derde af tot ruim 1,4 miljard dollar. De neergang is voelbaar zowel bij chemicaliën als bij de olieproducten. Bij de divisie Integrated Gas wordt door kenners in doorsnee rekening gehouden met een winstdaling van afgerond 190 miljoen dollar tot een kleine 2,2 miljard dollar.

Shell worstelt al het hele jaar met tanende winsten. Mede daardoor toont het Brits-Nederlandse concern op meerdere fronten voorzichtigheid. Zo hield de onderneming vorig jaar de hand op de knip. Het concern waarschuwde onlangs dat de investeringen in 2019 waarschijnlijk rond 24 miljard dollar uitkomen, aan de onderkant van de eigen bandbreedte. Ook loopt het aandeleninkoopprogramma mogelijk vertraging op, zo klonk het bij de vorige kwartaalupdate.

Verder had het energieconcern vorig kwartaal met een andere misser te maken. Shell verloor de overnamestrijd rond energiebedrijf Eneco aan het Japanse consortium van conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu. Mede daardoor loopt Shell achter met zijn duurzame doelen.