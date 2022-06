Vrijspraak voor kersverse multimiljonair met halve grachtengordel

Bruno (30) werd samen met z’n moeder Simone (60) vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) omdat hij een half miljoen euro van bejaarden verspeelde met een volgens de officier van justitie illegaal beleggingsvoorstel.

Maar de rechtbank Amsterdam acht Bruno onschuldig aan het ten laste gelegde. Daarnaast ontslaan de rechters de moeder van rechtsvervolging omdat de feiten waarvan het OM haar beschuldigde niet strafbaar zijn.

Foldertje

Moeder en zoon Bartels richtten enkele jaren geleden een eigen beleggingsfonds op, maar hielden zich daarbij niet aan de wettelijke regels. Zo maakten zij geen prospectus, maar alleen een foldertje met foto’s van nep-klanten waarin de twee beweerden al decennialang beleggingservaring te hebben met ‘veilige obligatiebeleggingen’ in Wenen.

Veertien klanten maakten vervolgens hun spaargeld over, waarna Bruno en z’n moeder het ingelegde geld binnen anderhalf jaar volledig verspeelden met risicovolle beleggingen, zoals kortlopende opties en aandelen.

Fluitend

In de tenlastelegging werd de moeder uitsluitend beschuldigd van het aanbieden van beleggingen aan deze veertien klanten. En aangezien er geen prospectusplicht bestaat voor zo’n kleine klantenkring, kon zij donderdagmiddag fluitend de rechtbank verlaten.

Zoon Bruno floot al wat langer, aangezien hij afgelopen zomer een kwart miljard euro aan vastgoed erfde van zijn biologische vader. Deze Max Trenning, met wie Bruno’s moeder in de vorige eeuw een kortstondige amoureuze relatie onderhield en met wie hij sinds die tijd een moeizaam contact had, overleed vorig jaar zomer plotseling op 76-jarige leeftijd. Sinds de jaren tachtig verwierf Trenning tientallen historische panden in de Amsterdamse binnenstad, liet deze opknappen en verhuurde ze. Het zijn vrijwel allemaal historische grachtenpanden, waaronder het fraaie Astoria gebouw aan de Keizersgracht, met een totale waarde van ruim €250 miljoen.

Zeperd

Peter Plasman, de advocaat van moeder en zoon, noemt donderdagmiddag in een reactie het vonnis van de rechtbank een „zeperd voor het OM” en zegt dat zijn cliënten „vanzelfsprekend erg blij” zijn met de uitspraak.

Het OM laat weten het vonnis nog te bestuderen.