Nederlandse beursman blikt terug op 9/11: ’Zoontje jarig, maar we waren in oorlog’

Blijvende impact van rampdag 9/11

Als kind, geboren in 1967, hoorde ik dikwijls over de moord op de Amerikaanse president Kennedy, en dat mensen nog precies wisten waar ze op dat moment waren. Ik kon me daar niet zoveel bij voorstellen. Want waar was ik toen de Muur viel? Toen de Golfoorlog begon? Toen Prinses Diana stierf? Of de Is...