Turkse inflatie daalt naar 64%

In november was er al een einde gekomen aan de sterke toenames van de inflatie in Turkije. Die piekte in oktober op 85,5% ten opzichte van een jaar eerder. In november gingen de prijzen evenwel nog altijd met 84,4% omhoog.

De daling van de inflatie heeft mede te maken met het feit dat de prijzen eind 2021 al omhoogschoten. Toen bedroeg de inflatie op jaarbasis ook al 36%. Daarnaast daalden in december de energieprijzen, waardoor die een minder groot aandeel hadden in de geldontwaarding. Ook in veel Europese landen zorgde dat voor een minder hoge inflatie.

Onorthodox monetair beleid

Turkije voert al lange tijd een onorthodox monetair beleid. Terwijl de inflatie steeg, verlaagde de centrale bank op aandringen van president Recep Tayyip Erdogan herhaaldelijk de rente. Daarmee wil hij de groei van de productie aanjagen. Maar tegelijkertijd zakte daardoor de lira weg ten opzichte van de dollar en dat maakte de import van energie duur.

Ondertussen is Erdogan ook begonnen met een aantal maatregelen om de koopkracht van de Turkse bevolking te verbeteren. Zo ging het minimumloon dit jaar met 55% omhoog ten opzichte van 2022. Ook wordt het mogelijk voor mensen om eerder met pensioen te gaan.

Verkiezingen

Die maatregelen zijn niet los te zien van de verkiezingen later dit jaar. Erdogans populariteit kwam door de hoge inflatie onder vuur te liggen en door de koopkracht deels te repareren hoopt hij weer wat van die populariteit terug te winnen. De echte inflatie ligt volgens sommige economen echter veel hoger dan het officiële cijfer, wat het ook moeilijker maakt voor Erdogan om dat te lijmen.