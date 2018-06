Fibonacci wint weer rechtszaak van Binck

In april vorig jaar werd bekend dat Fibonacci Binck had gedagvaard voor een bodemprocedure. Binck werd in november 2015 al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Fibonacci. Volgens twee eerdere vonnissen liquideerde Binck begin 2015 onterecht de gehele portefeuille van Fibonacci. Binck vond dat de club zijn leden misleidde met te positieve verwachtingen, maar de rechter stelde Fibonacci in het gelijk.

De beleggersvereniging wilde in de bodemprocedure niet alleen de directe schade van circa 5,5 miljoen euro op de bank verhalen, maar ook de schade die is ontstaan doordat de portefeuille, die vrijwel uitsluitend uit langlopende posities bestond, zich na liquidatie niet verder heeft kunnen ontwikkelen.\

Schadestaatprocedure

Er kan in beroep worden gegaan tegen deze uitspraak. Binck bestudeert het vonnis en beraadt zich op vervolgstappen. Binck gaf aan dat het beleid is om geen commentaar te geven op eventuele voorzieningen bij lopende zaken. De broker heeft al wel een vergoeding moeten betalen van circa 250.000 euro die was vastgesteld in een eerder kort geding.

Er wordt nu een zogenoemde schadestaatprocedure opgestart om de werkelijke schade vast te stellen. Een woordvoerder van Binck liet weten dat geen sprake is van schade voor Fibonacci en dat juist verdere verliezen zijn voorkomen door de interventie van de onlinebroker.

Binck stelt dat Fibonacci er aan voorbijgaat dat de optieportefeuille een aanzienlijke negatieve waarde had. Tegenover de genoemde bedragen stonden namelijk verplichtingen die buiten beschouwing worden gelaten door de beleggersclub.