Woongekte maakt rijtjeshuizen tot miljoenenpanden

Kapitale rijtjeshuizen en een fraaie Citroën DS in de Henriëtte Bosmansstraat in Amsterdam. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Het aantal miljoenenhuizen in Nederland is vorig jaar met 21% gestegen naar 65.000. Door de voortdurende prijsstijging zijn in Amsterdam zelfs wijken met rijtjeshuizen gepromoveerd tot miljoenenbuurten.