Ook gijzelsoftware in energiesector

DEN HAAG - Bij een vitaal onderdeel van de Nederlandse energievoorziening is begin maart 2017 een aanval met ransomware geweest. Dat meldde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) woensdag. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er ook nog twee overheidsinstellingen slachtoffer geweest van gijzelsoftware. In totaal zijn er de eerste drie maanden 116 cyberincidenten gemeld bij het NCSC.