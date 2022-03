Premium Het beste van De Telegraaf

Zoveel stroom verbruikt jouw tv-ontvanger

Kopieer naar clipboard

Je kunt ook op zoek naar de eco-stand van een decoder om te besparen. Ⓒ ANP / HH

HAARLEM - Het is een apparaat met vele namen: tv-ontvanger, decoder, settopbox, receiver of mediabox. We hebben het dan over het kastje dat digitale televisie levert en naar je televisie stuurt. In de tijd van analoge televisie was hij overbodig, maar anno nu hebben de meeste huishoudens er een staan.