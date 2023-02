Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kinky curves tussen werkloosheid en inflatie

Door roelof salomons

Om de inflatie omlaag te krijgen moet de werkloosheid omhoog. Ⓒ ANP/HH

Als je tijdens een presentatie over monetair beleid en de relatie tussen werkloosheid en inflatie een vraag uit de zaal krijgt, dan weet je dat je met een econoom te maken hebt. Als die vervolgens vraagt of die relatie nog wel zo belangrijk is, moet je opletten. Voor je het weet heb je het over curves. Kinky curves.