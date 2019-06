Facebook onthult eigen virtuele munt: Libra

De plannen van Facebook waren in de afgelopen weken al beetje bij beetje naar buiten gekomen, maar details waren nog niet bekend. „Calibra stelt je in staat om Libra’s naar bijna iedereen met een smartphone te sturen, net zo gemakkelijk en snel als een sms’je en vrijwel gratis”, schrijft Facebook. Het bedrijf ziet voor zich dat mensen op den duur Libra’s gebruiken om rekeningen te betalen, een kop koffie te kopen of met het openbaar vervoer te reizen.

Facebook belooft dat de Libra beschermd is. „We gebruiken dezelfde verificatie en fraudebestrijding als banken en creditcards en we hebben geautomatiseerde systemen om fraude op te sporen en te voorkomen.” Calibra deelt niet zomaar informatie met Facebook of anderen en wordt niet gebruikt om gerichter reclames te verkopen, aldus Facebook.