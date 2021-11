Al veel huiseigenaren beboet voor verkoop zonder energielabel

De ILT kwam de overtreders op het spoor via registercontroles, zo meldt de dienst vrijdag. Bij deze controles worden de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vergeleken.

De boete voor particulieren van wie de woning bij verkoop of oplevering niet beschikt over een geldig energielabel is fors omhoog gegaan. Bedroeg het boetebedrag eerder nog €170 euro, sinds deze maand is dat €435. Voor bedrijven is de boete verhoogd van €340 naar €870 De hogere boetes zijn een gevolg van een nieuwe beleidsregel, die per 1 november van kracht is.

Wie een woning verkoopt, moet op het moment van de verkoop en oplevering een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de nieuwe eigenaar. Sinds 1 januari dit jaar moet hiervoor een energieadviseur ter plaatse komen om de woning op te nemen om een berekening te maken en het energielabel te registreren. Een vereenvoudigd energielabel, waarbij bewijsmateriaal op afstand wordt beoordeeld, is sinds dit jaar niet meer toegestaan.

Het oude boetebedrag was afgeleid van de kosten voor een vereenvoudigd label, maar omdat de nieuwe energielabel duurder is, zijn de boetes opgehoogd „voor voldoende afschrikwekkende werking”, aldus de ILT.