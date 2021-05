Binnenland

Vleesproducten van Dirk en DekaMarkt uit schappen gehaald

Supermarkten DekaMarkt en Dirk halen uit voorzorg verschillende vleesproducten uit de schappen omdat er na controle is gebleken dat op een van de grondstoffen listeria zat. De grondstof met bacterie is vervolgens verwerkt in meerdere vleesproducten. Consumenten wordt gevraagd de producten niet te et...