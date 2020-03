Knot: ’Hopelijk blijft coronacrisis beperkt tot winterslaap’

Die wens spraak Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), vrijdag uit bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. „We gaan een stevige dip tegemoet. Als we die goed kunnen managen, kunnen we de duur van die dip beperken. Laten we hopen dat het dan een soort winterslaap wordt.”

"Les van crisis: buffers opbouwen in goede tijden"

Hij zei dat het ondersteunende beleid van overheden en de Europese Centrale Bank erop gericht is om permanente schade aan de economie zo veel mogelijk te voorkomen. Het wachten is nu tot het coronavirus is ingedamd. „Dan is er ook weer snel herstel mogelijk.”

Uitzonderlijk onzeker

DNB heeft geen raming van de economische gevolgen van de coronacrisis. Knot verwees naar de vier scenario’s die het Centraal Planbureau (CPB) donderdag publiceerde. In drie van de vier scenario’s is de recessie dieper dan tijdens de kredietcrisis. In het beste geval krimpt de economie met 1,2%, in het slechtse geval hebben we twee jaar achtereen recessie met opgeteld een krimp van 10%.

„Die scenario’s geven geen onder- of bovengrens aan”, aldus Knot. „Er is nu sprake van uitzonderlijke onzekerheden. De oorzaak van de crisis ligt niet in de economie zelf. Dit is in eerste aanleg een medische crisis. Er is dan ook geen reden om te veronderstellen dat we na deze crisis hetzelfde taaie proces hoeven door te maken van balansherstel zoals bij vorige crisis.”

Buffers, buffers, buffers

De centrale bankier denkt dat Nederland redelijk goed uit deze crisis kan komen, omdat banken en de overheid flinke buffers hebben. In een verkapte sneer aan Zuid-Europese landen zei hij: „Nederland heeft tot vervelens toe gehamerd op de noodzaak van buffers, buffers, buffers. Ik denk dat een les van deze crisis nu al is dat het belangrijk is om buffers op te bouwen in goede tijden.”

In Nederland waren banken verplicht extra buffers aan te houden bovenop de Europese eisen. Die worden nu ingezet om de kredietverlening richting bedrijven op gang te houden. Ook hebben kabinetten de staatsschuld fors teruggedrongen, tot ruim onder de 50% van het bruto binnenlands product. Italië kampt met een schuldenlast van 135%.

Steun voor overheden

De ECB heeft aangekondigd voor €750 miljard euro aan (staats)obligaties op te kopen in reactie op de onrust op de financiële markten. Eerder probeerde de centrale bank om de economie op deze manier te stimuleren en de inflatie aan te jagen.

Nu is het doel anders, legde Knot uit. „Daarmee zorgt de ECB ervoor dat financiseringskosten voor huishoudens, bedrijven en overheden laag blijven.” Normaliter is het geen expliciet doel van de centrale bank om overheden te helpen om goedkoop te kunnen lenen.

„Het is duidelijk dat dit andere tijden zijn waarin er overeenstemming over bestaat dat overheden forse verplichtingen op zich moeten nemen”, stelde Knot. „De centrale bank kan behulpzaam zijn om financieringslast van overheden beheersbaar te houden. Ik onderschrijf dat, mits wij de tijdelijkheid ervan voldoende blijven benadrukken.”

Verzet Nederland

Tussen Europese politici woedt een heftige discussie over financiële steun aan getroffen landen. Dat zou kunnen door Italië geld te lenen uit noodfonds ESM. Een reeks Zuid-Europese landen stelt voor om gezamenlijk staatsobligaties uit te geven, maar Nederland is daar fel op tegen.

Knot liet zich niet uit over politieke oplossingen. „Het zou goed zijn als de ECB zich gesteund kon voelen door de Europese overheden. Op welke wijze zij dat doen, is een politieke vraag. Maar ik vind het wel wenselijk dat er een Europese crisisrespons komt.”

Vrijdagmorgen kwam ABN Amro met een nieuwe raming. Het economisch bureau van de bank verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,5% krimpt. In deze prognose herstelt de economie zich volgend jaar weer en groeit dan met 2,5%.