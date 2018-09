Olie in trek op Wall Street

Ⓒ ANP

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York bleven woensdag halverwege de sessie dicht bij huis. Beleggers handelden vrij voorzichtig na het opmerkelijke ontslag van FBI-baas James Comey. Oliegerelateerde fondsen waren wel in trek, nadat uit cijfers naar voren kwam dat de Amerikaanse olievoorraden weer wat zijn afgenomen.