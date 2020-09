Geen verwachte verbetering voor starter op de woningmarkt

Uit het onderzoek, onder iets meer dan 600 starters, blijkt dat 37% van de starters er van uit gaat dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen door een gebrek aan aanbod. Iets meer dan de helft van de starters wil graag een woning kopen, maar woont nu nog in een huurwoning. Eén op de drie starters verwacht dat de krapte op de woningmarkt zal toenemen.

Ouders

Vier op de tien starters wonen ’noodgedwongen’ bij hun ouders. Daar blijft het niet bij: ouders helpen ook bij ruim 20% mee met een schenking om een huis te kunnen betalen. Bij 6% van de starters staan de ouders garant voor de hypotheek.

Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker, ziet maar één uitweg: „De oplossing voor het woningtekort is het bijbouwen van nieuwe woningen. Het plan van het kabinet om €290 miljoen extra uit te trekken voor de bouw van 51.000 woningen is een stap in de goede richting, maar er zal meer nodig zijn om de kansen van starters op de woningmarkt structureel te verbeteren.”