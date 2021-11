Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe subsidieregeling voor scholing: gratis op cursus 'virtuele maagband'

AMSTERDAM - Een opleiding volgen tot hypnotherapeut, hooggevoeligheidsdeskundige of NLP-practitioner? Dat kan straks met €1000 subsidie. Slimme opleidingsinstituten spelen daar nu al op in. De kritiek is niet mals: „Mensen worden straks gewoon bedrogen.”