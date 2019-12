Deal tussen China en VS, nieuwe heffingen van de baan

Volgens de Chinezen zal de VS de importheffingen op producten uit de volksrepubliek stapsgewijs afbouwen. In ruil daarvoor zal China producten uit de VS ’en uit andere landen’ importeren. Er wordt nu gezocht naar een datum om de deal officieel te ondertekenen. Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, lijken beide partijen op de goede weg te zijn. „Toch blijft er ruimte voor twijfel zolang de handtekeningen van Trump en de Chinese leider Xi nog niet onder het handelsakkoord staan.”

In reactie op het nieuws staan de koersen op de Amerikaanse en Europese beurzen weer hoger; ze waren weggezakt uit angst dat er op zondag toch nog importheffingen zouden worden ingevoerd. Volgens Peking komen die heffingen er nu niet. De goudprijs gaat juist omlaag, omdat de veilige haven niet meer nodig lijkt.

