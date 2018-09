Boskalis wil overname Van Oord

„Met baggerbedrijven als Van Oord uit Rotterdam, of onze Belgische concurrenten Jan de Nul en DEME zou ik morgen nog samen willen gaan, als zij daar voor open staan. Er is veel kostensynergie te behalen in onze sector”, zegt Berdowski.

Boskalis leidend

Hij voegt er wel aan toe dat Boskalis daarin de bovenliggende partij moet zijn.

Door consolidatie kan de vloot en bemanning nog efficienter worden benut, aldus de Boskalis topman. „Als we een leidende rol kunnen spelen in de consolidatie van de sector, dan is dat een volmondig ja!” Met Van Oord werkt Boskalis samen in joint-ventures.

