Hof: schoonmaken via app Helpling is uitzendwerk

Helpling is een app waarmee huishoudens een schoonmaker kunnen inhuren en beschouwt de schoonmakers als zelfstandige ondernemers. Vakbond FNV spande samen met een schoonmaakster een rechtszaak aan omdat zij vinden dat Helpling een werkgever is, en niet puur een platform voor het vinden van schoonmaakklussen.

Contractuele afspraken

Het hof ging deels mee met de vakbond en de schoonmakers. Zo zijn schoonmakers gebonden aan contractuele afspraken met Helpling, bijvoorbeeld dat huishoudens alleen via een door de app aangewezen platform mogen betalen. Daardoor kunnen ze niet als zelfstandigen worden gezien. Maar volgens de beroepsrechter gaat het niet om een gewone arbeidsovereenkomst, maar om uitzendwerk. Zo geven huishoudens de schoonmaakinstructies en niet Helpling.

Schoonmakers die via Helpling werken, hebben als uitzendkracht ook recht op een transitievergoeding als ze ontslagen worden. Maar ze hoeven niet betaald te worden volgens de schoonmaak-cao, meldt het gerechtshof.

Commissies

De kantonrechter vond in 2019 nog dat Helpling de schoonmakers niet als werknemers hoefde te behandelen. In die rechtszaak maakte de rechter wel een einde aan een andere praktijk waar FNV zich tegen verzette. Helpling vroeg voorheen commissies van schoonmakers voor de klussen die zij via de app kregen, maar dat mocht van de rechter niet meer.

Uber

FNV is breder bezig met een juridische strijd tegen bedrijven in de zogeheten platformeconomie, oftewel apps die klussen voor freelancers regelen. Eerder deze maand boekte de vakbond een overwinning op de taxi-app Uber, die chauffeurs volgens de rechter in dienst moet nemen.