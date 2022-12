’Opmars zzp verhult toenemende problemen in mkb’

Het aantal ondernemers dat zelf de handdoek in de ring gooit, is met 164 afgenomen ten opzichte van november 2021 (-1,6%). Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg University, noemt het opvallend dat de groei in het aantal stoppers van de laatste maanden niet doorzet: „Ondanks de naweeën van de coronacrisis en de huidige kostencrisis neemt het aantal bedrijven dat stopt weer af. Tegelijkertijd blijft het aantal starters hoog en stijgt het totaal aantal bedrijven wederom. Een belangrijke kanttekening is wel dat deze stijging vrijwel helemaal voor rekening komt voor groei in het aantal (parttime) zzp’ers.”

Hij wijst erop dat de positieve trend in de totale bedrijfsdynamiek de toenemende problemen in het mkb verhult. „Daar loopt het aantal faillissementen langzaam maar zeker op. Veel zzp’ers hebben lage vaste kosten. Ze hebben bijvoorbeeld vaak geen bedrijfspand of voorraden en per definitie geen personeel. Zzp’ers gaan daarom zelden failliet. In het mkb is de situatie duidelijk anders en de kwetsbaarheid dus groter.”

Bekijk ook: Aantal faillissementen loopt langzaam op

Op 1 december 2022 waren er in het handelsregister 2.318.562 economisch actieve ondernemingen ingeschreven. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 122.633 ondernemingen bij gekomen, een toename van 5,6% in één jaar tijd. In november groeide het aantal starters met 3.559 ten opzichte van november 2021 (+17,5%).