Meer dan 20.000 ondernemers vragen nieuwe noodsteun aan

Dat maakt het UWV bekend.

Ondernemers hebben nog tot en met 13 december om een aanvraag in te dienen. De eerste 946 werkgevers hebben inmiddels ook al een voorschot ontvangen, in totaal een bedrag van €26 miljoen. Alle 9781 goedgekeurde aanvragen vertegenwoordigen een waarde van €236 miljoen.

Meer aanvragen

Met ruim 21.000 is het aantal aanvragen in de eerste week iets hoger dan bij de NOW 2, toen vroegen in de eerste week zo’n 17.000 werkgevers om een voorschot. Bij de eerste regeling waren dat er in week één 79.000.

Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Zij krijgen een tegemoetkoming van maximaal 80% bij een omzetverlies van 100%.

Daar staat tegenover dat de loonsom met 10% mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming.

