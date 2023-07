’Cryptoplatform Binance ontslaat ruim 1000 medewerkers’

Voordat de ontslagen begonnen, werkten wereldwijd ongeveer 8000 medewerkers voor het bedrijf. Met name personeel dat werkzaam is op de klantenservice zou nu zijn ontslagen, meldt de Amerikaanse krant. Een woordvoerder van Binance bevestigt dat er mensen hun baan zijn kwijtgeraakt, maar gaf niet aan om hoeveel het gaat.

Binance mag zijn diensten al niet langer aanbieden in Nederland. Het bedrijf besloot zelf te vertrekken, omdat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) geen vergunning verstrekte. DNB legde Binance vorig jaar al een boete op van 3,3 miljoen euro, nadat was gebleken dat de cryptobeurs zijn diensten aanbood zonder wettelijk verplichte registratie bij de centrale bank. Ook in België mag Binance niet langer zijn diensten aanbieden. In dat land was het platform actief zonder vergunning.

In de Verenigde Staten is Binance al sinds 2019 verboden. Daarna richtte het bedrijf dochter Binance.US op, die aan alle regels zou voldoen, maar ook die is al in zes staten verboden. In juni kregen het bedrijf en zijn oprichter Changpeng Zhao beurswaakhond SEC achter zich aan omdat Binance.US niet echt losstaat van het moederbedrijf.